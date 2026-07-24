Борщевик Сосновского официально признан в Томской области опасным растением

Сок борщевика вызывает сильные ожоги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Борщевик Сосновского официально признан в Томской области опасным инвазивным растением. Это означает, что владельцы земельных участков обязаны бороться с ним, сообщили 24 июля в прокуратуре региона.

Федеральное законодательство с марта 2026 года требует выявлять и уничтожать опасные растения. В Томской области перечень таких растений утвержден не был.

По представлению межрайонной природоохранной прокуратуры принято распоряжение, согласно которому борщевик Сосновского включен в перечень опасных инвазивных (чужеродных) растений.

Сок борщевика провоцирует ожоги на коже. Кроме этого, растение относится к классу сильных аллергенов. Еще одна проблема от борщевика Сосновского — обеднение и захват земель. Растение полностью вытесняет культурные виды, а почвы, на которых он растет, сильно деградируют.

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