Маршрут №29 в Томске изменит схему движения из-за ремонта теплосети

При движении в сторону «Карандашной фабрики» автобусы изменят привычный маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ближайший уикенд в Томске скорректируют путь следования общественного транспорта по маршруту №29. Причиной временных неудобств стали плановые работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Как проинформировали в пресс-службе местной администрации, нововведения вступят в силу с девяти часов вечера пятницы, 24 июля, и продлятся до шести утра понедельника, 27 июля.

При движении в сторону «Карандашной фабрики» автобусы изменят привычный маршрут: они поедут по Московскому тракту, затем свернут на улицу Максима Горького, далее проследуют через переулок Базарный и выйдут на улицу Татарскую, после чего вернутся к обычной схеме. В обратном направлении, к «Спичфабрике», транспорт будет двигаться следующим образом: от Московского тракта через переулок Базарный на улицу Максима Горького, снова на Московский тракт и далее по установленному графику.

В городской администрации уточнили, что для остальных видов транспорта в зоне проведения ремонтных работ организуют движение по временным дорожным знакам. Жителей Томска попросили заранее учитывать эти изменения при планировании своих поездок, чтобы не столкнуться с задержками. Напомним, что ранее сообщалось о временной приостановке движения четырех трамвайных маршрутов в городе.

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