Советский суд Томска принял иск Роспотребнадзора к студии растяжки

В соцсетях студии в середине мая появилось объявление о закрытии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Томской области обратилось в Советский районный суд Томска с коллективным иском от имени бывших клиенток закрывшейся студии растяжки. Как сообщили 23 июля в ведомстве, иск подан к индивидуальному предпринимателю с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги и выплатить компенсации морального вреда.

В Роспотребнадзор после закрытия студии поступило множество жалоб от томичек, которые купили годовые абонементы, но не успели побывать на оплаченных тренировках. Сумма ущерба варьируется от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от количества неиспользованных занятий.

Томички, занимавшиеся в студии и оказавшиеся в аналогичной ситуации, могут присоединиться к коллективному иску. Для этого нужно прийти в управление Роспотребнадзора по Томской области на проспект Фрунзе, 103а, имея при себе оригиналы договора, чек об оплате и заявление о возврате денег. Вся юридическая помощь оказывается безвозмездно.

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