В Томскую область для борьбы с лесными пожарами направлены дополнительные силы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Для помощи Томской области в борьбе с лесными пожарами в регион дополнительно направлены 50 парашютистов и десантников из Иркутской области. В Федеральной Авиалесоохране 21 июля уточнили, что очаги в томских лесах уже ликвидируют более 250 авиапожарных из нескольких регионов России — Архангельской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской областей, Пермского, Хабаровского краев, Республики Хакасия.
Режим ЧС в лесах действует на всей территории Томской области. С первой декады июня в регионе фиксируются постоянные вспышки грозовых пожаров. Ситуацию усугубляют дефицит осадков и высокие температуры воздуха.
С 13 июня по 20 июля в Томской области ликвидировано 214 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Эпицентрами борьбы стали север, юго-восток и центральная часть региона – Верхнекетский, Каргасокский, Парабельский, Колпашевский районы.
21 июля в лесах Томской области действует более 30 очагов, на тушении которых задействовано 450 человек.
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