В Томской области действует 30 лесных пожаров

Утром в четверг, 23 июля, на территории Томской области действует 30 очагов лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства, самая сложная ситуация в Верхнекетском районе. Там зафиксировано 14 пожаров. Очаги возгораний действуют также в Александровском, Бакчарском, Каргасокском, Колпашевском и Улу-Юльском лесничествах.
По состоянию на 23 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,8 (средняя пожарная опасность).
За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 6 лесных пожаров.
В Федеральной Авиалесоохране уточнили, что эпицентр борьбы с лесными пожарами в России приходится на территории севера Красноярского края, севера Томской области, севера Ханты-Мансийского автономного округа и юга Ямало-Ненецкого автономного округа.
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