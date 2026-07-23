В Томске 5 дней трамваи не будут ходить по улице Советской

За 5 дней предстоит привести в порядок 50 метров дорожного полотна Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как отразится предстоящий ремонт трамвайных путей на движении электротранспорта в Томске. В Трамвайно-троллейбусном управлении 23 июля сообщили, что с 6.00 субботы, 25 июля, до 22.30 среды, 29 июля, по улице Советской трамваи маршрутов №№1, 2, 3, и 5 ходить не будут.

Ремонт начнется в субботу, 25 июля. Рабочим предстоит привести в порядок 50 метров дорожного полотна.

В связи с тем, что движение большинства маршрутов приостановят, решено увеличить выход трамваев на маршруте №4. Всего в Томске 5 трамвайных маршрутов.

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