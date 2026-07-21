Ремонт трамвайных путей на Советской в Томске начнут 25 июля

Как долго будут идти работы — не уточняется Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, начнется ремонт трамвайных путей на улице Советской от переулка Нахановича. Городские власти 21 июля уточнили, что сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления приведут в порядок 50 метров дорожного полотна.

Участок на Советской назвали одним из самых изношенных в областном центре. Как долго будут идти работы и как они отразятся на движении электротранспорта — не уточняется.

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