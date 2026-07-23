В Стрежевом из загоревшегося дома по лестничным маршам спасена женщина

Дважды за сутки пожарные тушили возгорания в жилых домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом утром в среду, 22 июля, произошло возгорание в квартире 9-этажного дома коридорного типа. В региональном управлении МЧС сообщили, что из квартиры на 2-ом этаже по лестничным маршам была спасена женщина.

В результате пожара частично обгорела деревянная обшивка входной двери. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина возгорания еще не установлена.

Всего за сутки в Томской области огнеборцы потушили 4 пожара.

Еще один пожар в жилом доме произошел в поселке Рассвет Томского района. Очаг возгорания находился в квартире на 5-ом этаже 5-этажного дома. В результате пожара обгорели зарядное устройство телефона, розетка, матрас и вещи.

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