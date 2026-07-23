Котельную в Зональной Станции за долги отключать не будут

Задолженность образовалась из-за того, что в первый год эксплуатации новой котельной, не был утвержден тариф на тепловую энергию Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Томского района Павел Хрячков в своем аккаунте в соцсетях опубликовал пост, посвященный ситуации в Зональненской Станции. В среду, 22 июля, появилась информация о том, что жители этой территории рискуют остаться без горячей воды из-за прекращения работы котельной. Котельную могут обесточить за многомиллионные долги за электроэнергию. Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил провести проверку информации о возможном отключении.

Глава Томского района Павел Хрячков сообщил, что отключать котельную не будут, а также уточнил, что в 2023 году, в первый год эксплуатации новой котельной, не был утвержден тариф на тепловую энергию, вследствие чего образовалась задолженность, которая в дальнейшем стала предметом судебных разбирательств.

Чиновник призвал жителей Зональной Станции сохранять спокойствие.

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