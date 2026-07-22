Клещи в середине июля стали меньше беспокоить жителей Томской области

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации с присасыванием клещей обратилось 14 619 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области зафиксировано снижение числа обращений за помощью к медикам в связи с присасыванием клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора 22 июля уточнили, что обращаемость за медицинской помощью упала как в областном центре, так и в районах области.

За неделю с 15 по 21 июля в регионе 226 пациентов посетили пункты серопрофилактики. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации с присасыванием клещей обратилось 14 619 человек.

В Томске и Томском районе паукообразные чаще всего нападали на людей в поселках Апрель и Светлый, деревне Лоскутово, в Лагерном саду и в лесном массиве в окрестностях стадиона «Политехник».

В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что в поликлиниках Томска и области продолжается вакцинация от клещевого вирусного энцефалита. По числу переносимых инфекций клещи уступают только комарам. Один паукообразный способен одновременно передать человеку сразу несколько возбудителей заболеваний, что делает течение болезни более тяжелым.

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