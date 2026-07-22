Жители поселка Зональная Станция могут остаться без воды из-за долгов котельной

Котельная в поселке была построена в рамках концессии с финансированием через федеральный фонд Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил проверить информацию о возможном прекращении подачи горячей воды в поселке Зональная Станция. В ведомстве 22 июля сообщили, что обратили внимание на публикации о возможном отключении электроэнергии в поселковой котельной из-за многомиллионной задолженности. Если котельная не будет работать, вода перестанет поступать в жилые дома.

Ранее 22 июля глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова в публичном канале мессенджера «Макс» сообщила, что в связи с задолженностью газовой котельной за потребленную электроэнергию ресурсоснабжающая компания планирует обесточить объект. Сумма задолженности составляет более 6 миллионов рублей.

Этот же объект имеет задолженность перед поставщиками газа, уточнила чиновница.

«Предприятие Томского района, аккумулирующее у себя все средства собранные от населения, не может рассчитаться по долгам. Искренне надеюсь, что все ответственные за данный проект лица сделают, все, чтобы жители поселения не были заложниками чей-то некомпетентности», — подчеркнула Коновалова.

Глава поселения добавила, что попросила вмешаться в ситуацию губернатора, правительство и прокуратуру области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики прогнозируют ливни в районах Томской области 23 июля

Забил друга топором и отвез труп на санях на мусорку: томичу присудили 8 лет колонии

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru