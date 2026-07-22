В Томской области с начала года на воде погибли 22 человека

Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП
Изменилась статистика несчастных случаев на воде в Томской области. В региональном управлении МЧС 22 июля сообщили, что с начала 2026 года в регионе утонули 22 человека. Это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Последняя трагедия произошла в Кожевниковском районе, на Обь вблизи населенного пункта Уртам утонул 16-летний подросток.
Основные причины несчастных случаев на воде — купание в несанкционированных местах, зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонут потому что купаются без присмотра взрослых.
Спасатели призывают жителей региона к максимальной осторожности. Это означает, что купаться следует только в официально оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели. Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра у воды. Не заходить в воду в состоянии опьянения.
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