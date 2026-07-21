В томском селе на Оби утонул 16-летний подросток

Уже выяснилось, что подростки плавали на мелководье Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области произошла новая трагедия на воде. В Оби в окрестностях села Уртам Кожевниковского района утонул 16-летний подросток, об этом 21 июля сообщили в СУ СК России по Томской области. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что в понедельник, 20 июля, трое несовершеннолетних молодых людей плавали на мелководье в необорудованном для купания месте. Взрослых с ними не было.

В какой-то момент 16-летний юноша оступился и ушел под воду. Плавать мальчик не умел. Друзья пытались его спасти, но безуспешно. Тело погибшего подростка уже нашли и извлекли из воды.

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