Томичка 1969 года рождения получила ожоги во время пожара

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Во вторник, 21 июля, в Ленинском районе Томска произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в переулке Пристанском. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

До прибытия пожарных самостоятельно вышли из дома 13 человек. Ожоги тела получила женщина 1969 года рождения.

В результате пожара в квартире, где находился очаг возгорания, обгорел диван, вещи, оплавился натяжной потолок, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Чтобы потушить пламя, огнеборцам потребовалось около полутора часов. Причина пожара еще не установлена.

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