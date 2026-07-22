В Томске переулок Нечевский благоустраивают после ремонта теплотрассы

За несколько часов перекресток почти полностью привели в порядок. Фото: Борис Игнатьев

Через несколько часов после публикации 21 июля в «КП-Томск» сюжета о сложностях проезда по переулку Нечевскому, там начались благоустроительные работы.

Места, где находились 2 большие коммунальные раскопки, заасфальтировали. Запрещающие проезд знаки убрали с середины дороги на тротуары. Огороженный участок еще остается на улице Тверской в районе пересечения с переулком Нечевским, тем не менее проехать этот перекресток теперь значительно проще, чем еще сутки назад.

Огороженный участок остался на улице Тверской. Фото: Борис Игнатьев

Ранее в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства сообщили, что благоустройство на месте недавних работ должно быть восстановлено до 30 июля.

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