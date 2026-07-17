В Томской области число лесных пожаров сократилось до 9

В ближайшие дни в Томской области прогнозируется расширение площади действия высокой пожарной опасности по условиям погоды Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром в пятницу, 17 июля, действуют 9 очагов лесных пожаров. По данным департамента лесного хозяйства, очаги расположены на территории Александровского, Верхнекетского и Улу-Юльского лесничеств. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 2 лесных пожара.

В Федеральной Авиалесоохране уточнили, что почти половина возникших летом этого года в Томской области лесных пожаров пришлась на Верхнекетский район. Общая группировка сил пожаротушения, задействованная на тушении пожаров в регионе, составляет около 320 человек; более 220 человек работают в Верхнекетском районе.

Вспышка лесных пожаров от гроз была зафиксирована в регионе еще в начале июня. Помимо высокой грозовой активности обстановка осложнялась жарой, нехваткой осадков и ветром.

До 31 июля в Томской области установлен особый противопожарный режим.

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