Житель Томской области накопил более миллиона рублей задолженности по алиментам

С 2021 года мужчина не платит алименты Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Зырянском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. Прокуратура Томской области 17 июля сообщила, что житель района является злостным неплательщиком алиментов.

Сельский житель на основании судебного решения обязан выплачивать средства на содержание сына. Однако с 2021 года мужчина эту обязанность игнорирует и накопил более одного миллиона рублей задолженности по алиментам. Приговор суда — 5 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.

Принудительные работы появились в УК РФ относительно недавно – в 2011 году. Принудительные работы — это вид уголовного наказания, который является альтернативой лишению свободы. Работы могут быть назначены осужденному за преступления небольшой и средней тяжести.

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