Томич отдал мошенникам более 2 миллионов рублей за придуманный автомобиль

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Полиция Томской области 15 июля сообщила о новом случае обмана при покупке товаров онлайн. Житель областного центра потерял крупную сумму денег, пытаясь приобрести автомобиль.
По информации регионального УМВД, томич искал машину определенной марки. В одном из мессенджеров, в канале, специализирующимся на продаже автомобилей, он нашел интересующее его авто. Все условия сделки житель Томска обсуждал с менеджером, был заключен договор, покупатель перевел на указанный мошенниками счет полную оплату за машину — чуть более одного миллиона рублей.
На этом аферисты не остановились. они вновь связались с покупателем из Томска с просьбой оплатить утилизационный сбор для ввоза авто на территорию России. На этом этапе развития событий томич засомневался в подлинности сделки. Мошенники, чтобы снять подозрения, предложили оплатить половину сбора. Мужчина отправил в неизвестность еще более миллиона рублей. После этого продавцы перестали отвечать на звонки и сообщения. Общая сумма ущерба составила более 2,3 миллионов рублей.
Это не первый случай обмана при покупке автомобиля в Томске. В конце июня полиция сообщила, что житель Томска отдал 2 миллиона рублей за несуществующий автомобиль из Кореи.
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