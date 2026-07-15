В суд Томска подан иск о компенсации попавшему в ДТП подростку

Подросток на самокате, столкнувшись с иномаркой, сломал ключицу. Фото: Марина Лукина

Прокуратура Ленинского района Томска подала иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с виновницы ДТП.

В ведомстве 15 июля сообщили, что в мае женщина за рулем автомобиля «Тойота РАФ4» выезжала с придомовой территории и не пропустила подростка на электросамокате. Дорожный инцидент произошел на проспекте Ленина. В результате столкновения с иномаркой юный томич сломал ключицу.

Прокуратура настаивает на выплате пострадавшему в аварии подростку 350 тысяч рублей.

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