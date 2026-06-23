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НовостиОбщество23 июня 2026 4:20

Томич перевел аферистам два миллиона рублей за несуществующий автомобиль

Чтобы купить новую машину, мужчина продал две поддержанных
Елена Белоусова
Оплаченный автомобиль покупателю в Томск не пришел

Оплаченный автомобиль покупателю в Томск не пришел

Фото: Мария Ворнакова.

Крупную сумму денег потерял житель Томска при покупке нового автомобиля из Кореи. В региональном УМВД сообщили, что томич искал подходящие варианты в сети, нашел и связался с менеджером.

Продавец убедил автомобилиста перевести полную оплату. В полиции уточнили, что мужчина продал два своих автомобиля, а вырученные деньги перевел по указанным реквизитам. После оплаты контакты с продавцом оборвались. Сайт компании по продаже авто оказался поддельным.

Ущерб составил два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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