Суд приговорил стрежевчанина к реальному сроку за миллионный долг по алиментам

Стрежевчанин накопил долг по алиментам на содержание дочерей более миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Прокуратура Томской области 15 июля сообщила, что с 2022 года со стрежевчанина в соответствии с судебным приказом взыскиваются средства на содержание двух дочерей. Мужчина игнорирует родительские обязанности и накопил более 1,1 миллиона рублей задолженности по алиментам. Ранее он уже привлекался к ответственности за их неуплату. Тем не менее, житель томского севера даже не пытался найти работу, чтобы погасить долг.

Гособвинитель на суде заявил о невозможности в данном случае исправления без изоляции от общества в связи с отрицательной характеристикой мужчины. Стрежевчанин уже не раз попадал в поле зрения полиции.

Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору за аналогичное преступление и назначил должнику 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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