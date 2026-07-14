Задерживается прибытие в Томск рейсов из 3 городов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На несколько часов задерживается прибытие в томский аэропорт имени Камова 3 рейсов во вторник, 14 июля. По информации онлайн-табло томского аэропорта, в 5.20 в Томске должен был сесть самолет из Екатеринбурга. Теперь время прибытия рейса изменено на 12.36.
В 8.35 ожидалось прибытие самолета из Сочи, этот борт в Богашево теперь ожидают в 9.20.
На 13.10 было намечено прибытие самолета из Читы. Теперь расчетное время прибытия — 17.05.
В понедельник, 13 июля, в томском аэропорту почти на сутки задержали вылет рейса в Санкт-Петербург. По данным транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.
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