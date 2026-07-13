Транспортная прокуратура контролирует задержку рейса из Томска в Санкт-Петербург

В последнее время задержки рейсов превратились в обыденность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту имени Камова задерживается вылет рейса в Санкт-Петербург по причине технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщили сегодня, 13 июля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ведомство уже взяло ситуацию на контроль для обеспечения соблюдения прав пассажиров.

В здании аэровокзала организована мобильная приемная надзорного ведомства. Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы граждане получили все услуги, предусмотренные федеральным законодательством в случае задержки авиарейса.

В случае нарушения прав пассажиры могут оперативно обратиться к дежурному прокурору по специальному телефону. Данная мера позволяет своевременно реагировать на жалобы и предотвращать возможные конфликты в зоне ожидания.

Стоит отметить, что в первом полугодии текущего года направления в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск стали самыми востребованными среди пассажиров томского аэропорта. Стабильность авиасообщения по этим маршрутам имеет важное значение для транспортной доступности региона.

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