В Томске 14 июля закрывают проезд в переулке Мариинском

Автомобилистам предстоит искать пути объезда из-за работ, которые запланировала ресурсоснабжающая организация Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске 14 июля на 5 часов закрывают движение транспорта в переулке Мариинском. По информации городских властей, с 12.00 до 17.00 будет перекрыт участок от улицы Ново-Киевской до переулка Больничного.

Автомобилистам предстоит искать пути объезда из-за работ, которые запланировала ресурсоснабжающая организация. Характер работ не уточняется.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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