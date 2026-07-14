Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 0:55

В Томске 14 июля закрывают проезд в переулке Мариинском

Проехать между Ново-Киевской и переулком Больничным будет невозможно в течение нескольких часов
Елена Белоусова
Автомобилистам предстоит искать пути объезда из-за работ, которые запланировала ресурсоснабжающая организация

Автомобилистам предстоит искать пути объезда из-за работ, которые запланировала ресурсоснабжающая организация

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске 14 июля на 5 часов закрывают движение транспорта в переулке Мариинском. По информации городских властей, с 12.00 до 17.00 будет перекрыт участок от улицы Ново-Киевской до переулка Больничного.

Автомобилистам предстоит искать пути объезда из-за работ, которые запланировала ресурсоснабжающая организация. Характер работ не уточняется.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди и жара до +26°С ожидаются в Томской области 14 июля

Личинки червей забрались под кожу: Как томичам не спутать циркариоз с аллергией и укусами

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru