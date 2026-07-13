Ситуация на автозаправочных станциях контролируемая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске участники патрулирования из числа ветеранов специальной военной операции совместно с сотрудниками органов внутренних дел следят за порядком на автозаправочных станциях. Решение о такой мере на фоне дефицита топлива принято на региональном уровне. Об этом сегодня, 13 июля сообщил Владимир Мазур в своих социальных сетях.

Начиная с весны текущего года добровольцы проводят регулярные рейды по обращениям местных жителей. Участники патрулирования фиксируют соблюдение общественного порядка и проводят профилактические беседы с гражданами, предотвращая возможные административные правонарушения.

Подобные совместные действия граждан и правоохранительных органов направлены на профилактику нарушений и обеспечение безопасности местных жителей. Соблюдение правил поведения в общественных местах помогает поддерживать стабильную обстановку в сибирском регионе.

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