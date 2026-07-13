В переулке Пристанском в Томске закрыто движение транспорта

В Томске объявлено о закрытии проезда для транспорта очередного участка улично-дорожной сети. По информации городских властей, с понедельника, 13 июля, до 20.00 субботы, 18 июля, ограничено движение транспорта в переулке Пристанском от улицы Карла Маркса до улицы Войкова.
На этом участке запланированы работы на тепломагистрали.
До 20.00 среды, 15 июля, продлено перекрытие в переулке Нечевском, невозможно проехать между улицами Дзержинского и Тверской. Там также продолжает работы ресурсоснабжающая организация.
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