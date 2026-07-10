Проезд по Нечевскому в Томске будет закрыт до 15 июля

Фото: Елена Белоусова.
В Томске вечером в четверг, 9 июля, должен был открыться для проезда транспорта участок переулка Нечевского между улицами Дзержинского и Тверской. В пятницу, 10 июля в ресурсоснабжающей организации «КП-Томск» сообщили, что в связи с увеличившимся объемом работ перекрытие участка дороги продлено до конца дня 15 июля.
Из-за работ на тепломагистрали проехать по этому участку невозможно с пятницы, 3 июля.
На параллельном переулку Нечевскому отрезке улицы Герцена в данный момент продолжается точечный капремонт трубопровода. Движение транспорта по улице Герцена между улицами Дзержинской и Тверской также закрыто.
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