Проезд по Нечевскому в Томске будет закрыт до 15 июля

Сложности при проезде Тверской в районе переулка Нечевского сохранятся до середины следующей недели Фото: Елена Белоусова.

В Томске вечером в четверг, 9 июля, должен был открыться для проезда транспорта участок переулка Нечевского между улицами Дзержинского и Тверской. В пятницу, 10 июля в ресурсоснабжающей организации «КП-Томск» сообщили, что в связи с увеличившимся объемом работ перекрытие участка дороги продлено до конца дня 15 июля.

Из-за работ на тепломагистрали проехать по этому участку невозможно с пятницы, 3 июля.

На параллельном переулку Нечевскому отрезке улицы Герцена в данный момент продолжается точечный капремонт трубопровода. Движение транспорта по улице Герцена между улицами Дзержинской и Тверской также закрыто.

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