Зонтики и теплые кофты на этой неделе понадобятся жителям Томска и области Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погодные порталы уточнили прогноз на наступившую неделю с 13 по 19 июля. В целом в Томской области будет тепло, ожидаются дожди.

По данным сервиса «Гисметео», в понедельник, 13 июля, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +25 градусов.

Во вторник, 14 июля, также прогнозируется дождь. Температура воздуха составит +23°C.

Прогноз на среду, 15 июля, — малооблачно, + 25 градусов.

Самым жарким днем недели станет четверг, 16 июля. Столбики термометров поднимутся до +29°C.

В пятницу, 17 июля, возможны сильные дожди, грозы. Температура воздуха составит +22 градуса.

В субботу, 18 июля, ожидаются дожди и +22 градуса.

В воскресенье, 19 июля, в регионе пройдет небольшой дождь, возможен туман. Будет жарко до +27°C.

Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует дожди разной степени интенсивности с четверга, 16 июля, по воскресенье, 19 июля. Самым прохладным днем недели, по информации портала, станет суббота, 18 число. Ожидается +22 градуса. До +27°C воздух прогреется в четверг, 16 июля. Это максимальный показатель в предстоящие 7 дней.

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