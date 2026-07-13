В Томской области действуют 30 лесных пожаров

Часть возгораний локализована Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области в понедельник, 13 июля, действуют 30 лесных пожаров, сообщил департамент лесного хозяйства. Очаги зафиксированы, в том числе, в Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском и Чаинском лесничествах. Часть возгораний локализована. Все действующие пожары возникли из-за гроз.

По состоянию на 10 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,1 (это низкая пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 6 лесных пожаров на территории Верхнекетского, Колпашевского и Парабельского лесничеств. В связи с повышением пожарной опасности на территории региона до 31 июля установлен особый противопожарный режим.

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