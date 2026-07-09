В Томске вводится непрерывный контроль за процессом тления на полигоне ТБО

Запах гари время от времени ощущается в разных районах Томска с начала июля. Фото: Марина Лукина

В Томске 9 июля из-за тления отходов на полигоне в селе Сурово-Сухоречье объявлено о введении режима повышенной готовности для сил гражданской обороны и ЧС. По информации городских властей, будет организован непрерывный контроль за процессом тления отходов на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов.

Управлению Роспотребнадзора по Томской области поручено регулярно исследовать пробы атмосферного воздуха на территории областного центра.

В первых числах июля в Томске ощущались одновременно задымление и неприятный запах. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что источником неприятных для горожан ощущений стало тление на полигоне твердых коммунальных отходов в Сурово-Сухоречье, к востоку от города. Были проведены замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Установлено, что показатели в норме.

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