В Томске в течение дня синоптики дождей не обещают. Фото: Марина Лукина

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 10 июля. В области предстоящей ночью осадков не ожидается, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозах порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в области составит +6…+11°C, днем ожидается +20…+25 градусов, местами воздух прогреется до +30°C.

В Томске синоптики осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

В ночь на 10 июля в областном центре ожидается +9…+11°C, днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

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