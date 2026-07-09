Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 10 июля. В области предстоящей ночью осадков не ожидается, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозах порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в области составит +6…+11°C, днем ожидается +20…+25 градусов, местами воздух прогреется до +30°C.
В Томске синоптики осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
В ночь на 10 июля в областном центре ожидается +9…+11°C, днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.
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