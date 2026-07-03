Неприятный запах в Томске спровоцировало тление на полигоне ТКО

Пробы атмосферного воздуха отобрали в разных точках города Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Томска объяснили причины утреннего задымления и неприятного запаха в городе. По информации регионального Роспотребнадзора, источником неприятных для горожан ощущений стало тление на полигоне твердых коммунальных отходов в Сурово-Сухоречье, к востоку от города.

Проведен оперативный мониторинг качества воздуха. Специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха в разных точках города на территории жилой застройки. Их исследуют на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.

Санитарные врачи рекомендуют томичам сделать дома и на работе влажную уборку, не открывать окна и использовать на улице маски и респираторы.

В воскресенье, 28 июня, стало известно о возгорании на свалке в селе Сухоречье. Почти сутки потребовались сотрудникам регионального управления МЧС, чтобы потушить пожар на полигоне.

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