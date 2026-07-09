За первую неделю июля в Томской области ощутимо подорожал бензин марки АИ-95

Стоимость АИ-95 за неделю выросла на 2,81 рубля Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росстат 9 июля опубликовал свежие данные о стоимости бензина в регионах страны, включая Томскую область. В ведомстве подчеркнули, что с 30 июня по 6 июля изменение цен на топливо было зафиксировано в 82 субъектах РФ.

В Томской области ощутимее остальных марок бензина подорожал АИ-95, следует из данных Росстата. 95-й бензин у нас в регионе, по данным ведомства, сейчас стоит 72,48 рублей за литр. 29 июля стоимость этого вида топлива составляла 69,67 рублей.

Самый ходовой — 92-й бензин — с 29 июня и 6 июля подорожал с 65,98 до 68,56 рублей за литр.

В Сибирском федеральном округе самой низкой стоимостью на АИ-92 может похвастаться Омская область. Там литр этой марки бензина стоит 61, 33 рубля. Самая высокая цена на 92-й бензин — 102, 61 рубль — зафиксирована в Тыве.

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