В Томске на Лебедева движение транспорта закрыто, на Сибирской — сужено

Фото: Елена Белоусова.
В Томске объявлено об изменении организации движения на двух участках в центре города.
Ремонт дефекта на участке тепломагистрали № 2 потребовал закрыть движение транспорта на улице Лебедева. По информации ресурсоснабжающей организации, до вечера понедельника, 13 июля, будет перекрыт проезд по улице Лебедева в районе дома по адресу проспект Комсомольский, 46
До 20.00 субботы, 8 августа, сужен участок улицы Сибирской от улицы Киевской до дома №38 по Сибирской. Здесь идет ремонт объектов водоснабжения и канализации.
К вечеру четверга, 9 июля, должен быть открыт проезд на участке переулка Нечевский от улицы Дзержинского до улицы Тверской. Автомобилисты ищут пути объезда, начиная с 3 июля, также из-за работ на тепломагистрали
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