Очередной солнечный день подарит сегодня июль жителям Томска и области Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области в четверг, 9 июля. Осадков в регионе в течение дня синоптики томского ЦГМС не прогнозируют.

Ветер северо-восточный с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +19…+24°C, местами воздух прогреется до +29 градусов.

В Томске днем ожидается +21…+23°C.

С 10 июля в регионе начнутся кратковременные дожди и грозы.

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