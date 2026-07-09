Фото: Елена Белоусова.
Переменная облачность ожидается в Томске и области в четверг, 9 июля. Осадков в регионе в течение дня синоптики томского ЦГМС не прогнозируют.
Ветер северо-восточный с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха в области днем составит +19…+24°C, местами воздух прогреется до +29 градусов.
В Томске днем ожидается +21…+23°C.
С 10 июля в регионе начнутся кратковременные дожди и грозы.
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