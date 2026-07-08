Рецидивист в Северске насильно проникал в квартиры пенсионеров и грабил стариков

В исправительной колонии особого режима мужчина проведет долгие годы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по трем статьям УК РФ: «Кража», «Грабеж» и «Разбой».

По информации прокуратуры Томской области, в течение нескольких месяцев — с мая по октябрь 2025 года — мужчина проникал в квартиры пенсионеров.

Житель закрытого города попадал в чужие дома под разными предлогами, в том числе, применяя насилие. Из квартир выносил технику, смартфоны, картины, посуду, обувь, украшения и деньги. В одном случае рецидивист ограбил пожилого мужчину в торговом центре возле банкомата.

Общая сумма причиненного ущерба составила чуть менее 75 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что вину мужчина признал частично.

Гособвинитель настаивал на строгом наказании из-за цинизма преступлений, совершаемых в отношении социальной уязвимой категории граждан, а также в связи с наличием особо опасного рецидива. Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.

Вердикт суда — 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, с осужденного уже взыскана сумма причиненного материального ущерба.

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