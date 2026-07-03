Движение по переулку Нечевскому в Томске закрыто до 9 июля

Проезд по Нечевскому от Дзержинского до Тверской уже закрыт Фото: Елена Белоусова.

В Томске объявлено о закрытии проезда по переулку Нечевскому. По информации городских властей, проехать по участку от улицы Дзержинского до улицы Тверской будет невозможно до вечера четверга, 9 июля.

Проезд понадобилось закрыть в связи с работами на тепломагистрали.

На параллельном переулку Нечевскому отрезке улицы Герцена в данный момент продолжается точечный капремонт трубопровода. Движение транспорта по улице Герцена между улицами Дзержинской и Тверской также закрыто.

И если проезд на Нечевском откроют на следующей неделе, то проехать по Герцена томичи смогут не раньше двадцатых чисел июля.

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