Движение по переулку Нечевскому в Томске закрыто до 9 июля

Фото: Елена Белоусова.
В Томске объявлено о закрытии проезда по переулку Нечевскому. По информации городских властей, проехать по участку от улицы Дзержинского до улицы Тверской будет невозможно до вечера четверга, 9 июля.
Проезд понадобилось закрыть в связи с работами на тепломагистрали.
На параллельном переулку Нечевскому отрезке улицы Герцена в данный момент продолжается точечный капремонт трубопровода. Движение транспорта по улице Герцена между улицами Дзержинской и Тверской также закрыто.
И если проезд на Нечевском откроют на следующей неделе, то проехать по Герцена томичи смогут не раньше двадцатых чисел июля.
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