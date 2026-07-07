Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Переменная облачность ожидается в Томске и области во вторник, 7 июля. Синоптики томского ЦГМС днем осадков не прогнозируют. Это касается как районов области, так и областного центра.
Ветер северный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха в области днем составит +23…+28 °C. В Томске в дневные часы воздух прогреется до +26…+28 градусов.
В течение недели в регионе температура воздуха опустится до +20 градусов.
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