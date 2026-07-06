«Вернем деньги за отопление»: Как у томичей могут украсть миллионы из-за «переплаты» за ЖКУ

Мошенники могут рассылать сообщения о возврате средств за отопление Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

6 июля киберполиция сообщила о преступниках, предлагающих россиянам вернуть деньги за якобы имеющуюся переплату по коммунальным услугам. Томичам важно быть бдительными: злоумышленники направляют жителям поддельные уведомления от имени управляющих компаний, выманивают персональные данные и похищают средства с банковских счетов.

Схема обмана строится на массовой рассылке сообщений в мессенджерах и по СМС. В тексте уведомления злоумышленники, маскируясь под сотрудников управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций, сообщают о необходимости вернуть переплату за отопление. Для убедительности в сообщении указывается конкретная сумма «возврата», которая должна усыпить бдительность жертвы и вызвать желание быстро получить деньги.

Далее людей просят перейти по прикрепленной ссылке для оформления перевода денежных средств. Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу банка, где пользователя просят ввести реквизиты карты, СМС-коды и другие конфиденциальные данные. В результате вместо обещанного возврата томичи могут лишиться всех накоплений на счетах.

Эксперты по кибербезопасности и представители коммунальных служб напоминают важное правило: реальные организации никогда не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Любые перерасчеты, компенсации и начисления отражаются исключительно в официальных бумажных или электронных квитанциях.

Проверить наличие задолженностей или переплат можно только через проверенные официальные каналы, такие как сервис «Госуслуги Дом» или личный кабинет на сайте расчетного центра. Полиция призывает томичей игнорировать подобные рассылки, не переходить по подозрительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам коды из СМС. Если вы столкнулись с подобным мошенничеством, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефону 102.

Ранее мы сообщали, что аферисты выманили у жителя Томского района 80 тысяч рублей.

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