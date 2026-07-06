Даже если в баке осталось три четверти бензина, люди стоят часами, чтобы долить недостающие литры Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томской области за последние несколько суток произошли существенные изменения в ситуации с повышенным спросом на бензин. По информации областных властей, на многих АЗС очереди стали меньше, хотя ажиотажный спрос на топливо сохраняется.

«Как отмечают руководители топливозаправочных компаний, – объемы розничной реализации дизеля вернулись к норме. И сегодня мы отрабатываем вопросы крупных поставок дизтоплива предприятиям АПК, предпринимателям, организующим паромные переправы, сельским поселениям с дизельной генерацией», — сообщил губернатор Владимир Мазур.

В областном центре число работающих АЗС увеличилось, возобновили работу автоматические и некоторые несетевые станции.

Областные власти вновь обратились к автомобилистам с призывом не поддаваться ажиотажу и не создавать запасы топлива в гаражах. Считается, что очереди на заправках главным образом провоцируют автовладельцы, топливные баки которых не опустели. Ради психологического комфорта они готовы стоять несколько часов, чтобы залить 10-15 литров бензина.

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