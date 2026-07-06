Изнуряющей жары на этой неделе в регионе не будет. Фото: Марина Лукина

Погодные сервисы уточнили прогноз погоды в Томской области на неделю с 6 по 12 июля. На смену тридцатиградусной жаре придут умеренные +20 градусов, правда, такая температура воздуха ожидается всего один раз за неделю, в остальные дни будет теплее.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», самым жарким днем недели станет понедельник, 6 июля. Воздух в регионе прогреется до +28°C.

Во вторник, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

В среду, 8 июля, ожидается +24°C.

В четверг, 9 июля, воздух прогреется до +20 градусов. Это будет самый прохладный день из семи на этой неделе.

В пятницу, 10 июля, потеплеет до +22°C.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, в Томской области ожидается +25 градусов. Дождей на этой неделе сервис не обещает.

Существенных осадков в течение недели не ожидается. Фото: Марина Лукина

Другой погодный портал «Гисметео» самым прохладным днем на неделе также называет четверг, 9 июля. В регионе в этот день будет малооблачно и всего +20°C. Существенных осадков в течение недели в регионе не ожидается. Самым жарким днем станет вторник, 7 июля. Воздух прогреется до +27 градусов.

По информации синоптиков томского ЦГМС, в первые три дня недели, с 6 по 8 июля, в Томской области возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +29 градусов.

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