На водоемах Томской области с начала года погибли 12 человек

В Томской области области действуют лишь несколько официальных пляжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в результате происшествий на воде в Томской области утонули 12 человек. В региональном управлении МЧС «КП-Томск» сообщили, что среди утонувших — двое детей.

Последнее ЧП на воде с летальным исходом было зафиксировано в Томском районе 28 июня. Житель деревни Карбышево пришел на берег озера вместе со знакомой дамой. Пара устроила застолье с алкогольными напитками, после которого мужчина решил искупаться, на берег он уже не вернулся. Тело погибшего на следующий день нашли водолазы.

В Томской области области действуют лишь несколько официальных пляжей: один в Томске и два в Стрежевом. Основная часть жителей региона выбирает необорудованные места для купания.

В 2025 году в Томской области утонуло 20 человек, в том числе трое детей.

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