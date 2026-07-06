Томич заплатит 268 тысяч рублей за лесной пожар, перекинувшийся с сельхозугодий

Последствия лесного пожара Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский областной суд поставил точку в деле о возмещении ущерба лесному фонду в Первомайском районе. С физического лица, по вине которого произошел лесной пожар, взысканы расходы на тушение в размере 268 285 рублей. Инцидент стал наглядным примером того, как халатность на сельхозземлях оборачивается серьезными финансовыми потерями. Подробности сообщили в профильном департаменте.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что возгорание произошло в результате перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения. Хозяин участка не провел необходимые противопожарные мероприятия, что и привело к распространению пламени на территорию лесного фонда.

Согласно действующему законодательству, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков обязаны обеспечивать их надлежащее противопожарное обустройство. В этот перечень входит регулярная очистка территории от сухой растительности и мусора, а также создание минерализованных полос, которые служат барьером на пути огня.

Неисполнение этих требований влечет за собой не только административную ответственность и штрафы, но и обязанность возместить весь причиненный ущерб, включая прямые расходы региона на работу лесопожарных формирований и привлеченной техники.

Департамент лесного хозяйства Томской области напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения установленных норм пожарной безопасности как в самих лесах, так и на прилегающих к ним территориях. Особое внимание в период высокого класса пожарной опасности следует уделять своевременной уборке сухой травы и созданию надежных противопожарных барьеров по периметру участков, граничащих с лесными массивами.

В случае выявления признаков нарушений лесного законодательства или фактов возгораний граждан просят незамедлительно сообщать информацию в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области. Прием сообщений организован в круглосуточном режиме по бесплатному номеру 8-800-100-94-00. Своевременный звонок может предотвратить масштабную катастрофу и спасти гектары леса, а также уберечь нарушителей от многомиллионных исков.

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