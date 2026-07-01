Установлена личность утонувшего в Томском районе мужчины

Трагедия на воде произошла в последнее воскресенье июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске следователи регионального управления СК России выясняют обстоятельства гибели мужчины на озере в черте деревни Карбышево Томского района.

Личность погибшего установлена — им оказался 45-летний местный житель. По предварительным данным, днем в воскресенье, 28 июня, мужчина пришел на берег водоема вместе со знакомой женщиной. Пара устроила застолье с алкогольными напитками, после которого мужчина решил искупаться, на берег он уже не вернулся. Тело погибшего на следующий день нашли водолазы.

В СК уточнили, что видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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