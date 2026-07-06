Порывы ветра в регионе могут достигать 14 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области во вторник, 7 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, предстоящей ночью в области местами ожидаются небольшие дожди, грозы. Днем — преимущественно без осадков.

Ветер северный, ночью порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +12…+17°C, днем ожидается +23…+28 градусов.

В Томске сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер северный, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в областном центре ночью составит +15…+17°C, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов.

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