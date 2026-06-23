Движение на участке Герцена в Томске закрывают на месяц

Фото: Елена Белоусова.
В Томске объявлено о закрытии для движения транспорта участка улицы Герцена. По информации департамента городского хозяйства, между улицами Тверской и Дзержинского бригады ресурсоснабжающей организации выполнят точечный капремонт трубопровода.
На время ремонта — до 23 июля — движение транспорта по улице Герцена на участке от Тверской до Дзержинского будет закрыто.
Еще один участок в Томске, где будет реконструирован отрезок теплосетей, расположен между улицами Новгородской и Киевской. Перекрывать движение здесь пока не планируют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение по Сибирской в Томске закрывают до середины июля
Томич перевел аферистам два миллиона рублей за несуществующий автомобиль
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru