Движение на участке Герцена в Томске закрывают на месяц

Проехать по Герцена томичи не смогут, начиная с сегодняшнего дня Фото: Елена Белоусова.

В Томске объявлено о закрытии для движения транспорта участка улицы Герцена. По информации департамента городского хозяйства, между улицами Тверской и Дзержинского бригады ресурсоснабжающей организации выполнят точечный капремонт трубопровода.

На время ремонта — до 23 июля — движение транспорта по улице Герцена на участке от Тверской до Дзержинского будет закрыто.

Еще один участок в Томске, где будет реконструирован отрезок теплосетей, расположен между улицами Новгородской и Киевской. Перекрывать движение здесь пока не планируют.

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