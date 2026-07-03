На проспекте Ленина в Томске приступают к укладке финишного слоя асфальта

В летний период работы по укладке асфальта проводятся практически круглосуточно Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные службы Томска продолжают интенсивные работы по обновлению улично-дорожной сети. За минувшие сутки бригады уложили более тысячи квадратных метров выравнивающего слоя асфальта, демонтировали полторы тысячи квадратов старого покрытия и приступили к монтажу гранитных бордюров на центральных магистралях города. Об этом сообщило профильное ведомство.

Основные работы в прошедшие сутки велись сразу на нескольких ключевых участках. В переулке Музыкальном дорожники продолжили устройство выравнивающего слоя, уложив 1200 кв. м асфальтобетонной смеси. Этот этап необходим для создания идеальной основы перед финишным покрытием.

На улице Розы Люксембург активно идет комплексное благоустройство. Здесь отфрезеровали еще почти 1000 кв. м старого асфальта, уложили 180 кв. м тротуарной плитки, установили новые бордюры и начали бетонировать отмостки. На улице Набережной Озера тяжелая техника сняла еще 500 кв. м изношенного дорожного покрытия, готовя основание для нового полотна.

Особое внимание уделяется главной магистрали города — проспекту Ленина. Здесь бригады завершают работу с горловинами смотровых колодцев и бортовым камнем. Как сообщили в мэрии, уже сегодня ночью на проспекте планируют начать укладку верхнего, финишного слоя асфальта.

Параллельно продолжается капитальный ремонт тротуаров на улице Гоголя: за одну смену рабочие установили 150 погонных метров долговечного гранитного бордюра.

Летний период традиционно является самым активным сезоном для дорожных служб Томска. В этом году в рамках профильных муниципальных и национальных программ в городе ремонтируются десятки участков. Применение гранитного камня вместо стандартного бетонного бордюра повышает долговечность пешеходных зон, а укладка асфальта в ночное время позволяет минимизировать транспортные заторы в часы пик и сократить неудобства для горожан.

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