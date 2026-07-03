Лед рядом с вентилятором: ИИ подсказал томичам способы спасения от жары

Замороженная вода у вентилятора охладит воздух в помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркое лето 2026 года заставляет жителей Томской области искать способы спасения от зноя. «КП-Томск» обратилась к искусственному интеллекту с просьбой подсказать секреты, которые помогут охладить воздух в квартире.

По мнению нейросети, помогут мокрые полотенца и простыни. Нужно намочить их в холодной воде, выжать и развесить в комнатах. Испаряясь, вода будет забирать тепло из воздуха. Для усиления эффекта можно направить на влажные простыни поток воздуха из вентилятора.

Еще один способ охладить воздух — емкости с холодной водой. Нужно заморозить бутылки с налитой туда водой и расставить по квартире. Оттаивая, лет будет поглощать тепло.

Можно наполнить холодной водой ванну и оставить дверь в ванную комнату открытой, испаряющаяся вода охладит воздух в помещении.

Миски со льдом или замороженные бутылки с водой можно поставить рядом с работающим вентилятором. Температура воздуха понизится.

В управлении Роспотребнадзора по Томской области все вышеперечисленные способы спасения от жары одобрили и подтвердили их эффективность.

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