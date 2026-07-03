Лесопилке в Асино дали 30 дней на уборку отходов, заваливших детский конный клуб

Отходы лесопилки — доски с гвоздями, пластиковые ленты и промышленные стоки. Фото: Народный фронт Томской области

Проблема опасного соседства лесопилки и конного клуба в Асино наконец сдвинулась с мертвой точки. После резонансной публикации в «КП-Томск» и обращения Народного фронта местные власти отреагировали на ситуацию. В адрес собственника пилорамы было выдано официальное предписание об устранении несанкционированного складирования древесины и приведении территории в соответствие с требованиями пожарной безопасности и других нормативных документов.

Напомним, в июне наша редакция рассказала о критической ситуации на территории Асиновского станичного казачьего общества, где расположен конный клуб. Здесь бесплатно занимаются около 50 детей, однако их досуг и безопасность оказались под угрозой из-за опасного соседства с местным предприятием лесопромышленного комплекса.

По словам главы казачьего общества Дениса Захарова, лесопилка систематически загрязняет чужую территорию промышленными стоками и отходами. Лошади регулярно рвут ноги, цепляясь за торчащие гвозди, доски и пластиковые ленты — последние еще и наматываются на шеи животных, создавая смертельную опасность. Кроме того, экскаватор предприятия выкопал двухметровую яму для стоков, падение в которую грозит как детям, так и животным.

«Эту землю выделила администрация для нашей общественной организации на безвозмездной основе. Активисты сами купили лошадей и передали в клуб, чтобы дети могли здесь бесплатно заниматься. Однако вот уже полгода мы сталкиваемся с проблемами из-за соседства с лесопилкой и складирования отходов древесины», — пояснил Денис Захаров.

В администрации Асиновского городского поселения уточнили, что в случае неисполнения предписания в установленный 30-дневный срок в отношении нарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении, а материалы дела передадут в суд.

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