Проснулась от боли: томич из ревности попытался убить бывшую возлюбленную

Вину в содеянном ревнивец признал частично и назвал произошедшее случайностью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ревность едва не стала причиной гибели двух молодых людей в Томске. По информации прокуратуры Томской области, 30-летний томич пытался убить свою бывшую подруг и себя самого. Драма произошла в апреле.

По версии следствия, мужчина надеялся восстановить отношения с бывшей сожительницей. Весной он устроил застолье в компании экс-возлюбленной и ее матери. В релизе прокуратуры отмечается, что житель Томска находился под воздействием наркотиков. Молодая женщина уснула. Томич и мать его бывшей подруги продолжили общение.

В ходе разговора несостоявшаяся теща упомянула нового поклонника дочери. Это послужило триггером, мужчина схватил нож и ударил им 24-летнюю спящую женщину в бок. Когда та проснулась от боли, ревнивый томич стал угрожать ей убийством и еще раз ударил ножом, на этот раз в предплечье.

Молодая женщина активно сопротивлялась, кинулась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь. После нападения мужчина предпринял попытку свести счеты с жизнью, но ее предотвратили прибывшие на место сотрудники полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура Ленинского района Томска уже утвердила обвинительное заключение по делу.

Вину в содеянном ревнивец признал частично. Он отрицал намерение убить бывшую сожительницу и называл произошедшее случайностью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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